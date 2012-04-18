Обама попросил рассмотреть фото военнослужащих США с трупами афганцев

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18 апреля 2012, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта latimes.com

Президенту США Бараку Обаме в очередной раз стыдно за действия военнослужащих в Афганистане. Не успел он покаяться за сожжение Корана на базе США, как "отечественная" газета The Los Angeles Times опубликовала фото, где американцы устраивают инсталляции с останками афганцев.

Президент сША в среду заявил, чтоинцидент с американскими военнослужащими, которые фотографировались в Афганистане рядом с убитыми террористами, должен быть расследован.

"Поведение, которое изображено на этих фотографиях, достойно осуждения", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Обама также пожелал, чтобы все ответственные за это происшествие понесли наказание, отметил Карни.

Как сообщалось, американская газета The Los Angeles Times опубликовало статью, проиллюстрированную фото, на которых видны несколько американских десантников, позирующих рядом с погибшими террористами. На одной из фотографий солдаты держат за ноги труп афганского мужчины.

Было опубликовано и фото, где улыбающийся солдат армии США позирует с трупом, рука которого чем-то закреплена на плече американского военного. А на заднем плане располагаются "запчасти" талибов - оторванные взрывами руки-ноги.