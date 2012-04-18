Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Французские геи поместили кандидатов в президенты в однополые семьи

18 апреля 2012, 16:07 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

   Представители сексуальных меньшинств за три дня до первого тура выборов президента Франции предприняли очередную акцию по продавливанию своих интересов.

   Требуя права для однополых родителей усыновлять детей,  Ассоциация SOS Гомофобия также, как когда-то Ассоциация за право умереть с достоинством от эвтаназии, поместила фотографии кандидатов в президенты на снимок с однополыми родителями.
   Снимки широко распространены в Интернете и размещены в   газете Ле Монд.
    Франсуа Олланд и Николя Саркози, Эва Жоли и Франсуа Байру и Жан-Люк Меленшон и Марин Ле Пен улыбаются на руках у своих двух пап или двух мам.
   Авторы затеи пытаются таким образом заставить более четко высказаться по этому поводу всех кандидатов.
 
    Как известно на текущий момент лишь Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян исключают возможность гомосексуальных пар воспитывать ребенка. Категоричнее высказывается только Николя Саркози, последовательно продолжая отказывать не только в усыновлении, но и в регистрации подобных браков.
 Что касается других претендентов на президентское кресло то, например, кандидат от соцпартии Франсуа Олланд уже высказывался о своем понимании проблем данного слоя общества. Впрочем вполне закономерно. Именно представители от соцпартии традиционно выступали инициаторами по продавливанию различных прав гомосексуалов,  да и сами  включают в свои ряды достаточное число представителей этого социального среза.
   Остальные же кандидаты на пост президента высказывались по этой проблеме гораздо менее конкретно.  Поэтому  часть «особого» электората, насчитывающая по некоторым сведениями около полумиллиона избирателей, решила предпринять подобного плана действия, очевидно для того, чтобы показать своим  единомышленникам за кого следует голосовать.
   Насколько соответсвуют подобные акции нормам предвыборной кампании  Французской республики возможно суды еще выскажутся. Если конечно не пройдет «нужный» кандидат.
   
 


//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …