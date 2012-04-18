В Казахстане на контролеров одели ошейники

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18 апреля 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство биллинговой компании ТОО "РКЦУ-Уральск" обязало своих контролеров носить ошейники с GPS-навигатором. Тем самым руководство намерено отслеживать маршрут передвижения сотрудников.



Биллинговая компания действует в Уральске (город на западе Казахстана) и занимается сбором показателей со счетчиков коммунальных услуг. Ее контролеры должны посещать квартиры местных жителей, снимать показания и вносить их в единую систему, уточняет портал "Today.KZ".

Когда именно сотрудников обязали носить ошейники, не уточняется, известно лишь, что несколько контролеров уже пожаловались на инициативу руководства в уральский филиал казахстанского международного бюро по правам человека. Они побоялись, что их могут уволить, и фото с ошейником на шее не прислали.

Вообще-то, при необходимости отслеживать передвижение работника компания, как правило, снабжает его корпоративным мобильным с установленной программой мониторинга либо портативным GPS-трекером.



