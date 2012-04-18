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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Радар посылал водителей, превышающих скорость

18 апреля 2012, 15:20 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Жители маленького городка на севере Франции были потрясены, увидев "пошел..." на городском радаре каждый раз, когда они превышали скорость.
  В течение недели автомобилисты проезжавшие через  Окур-сюр-Сомме,  читали эти слова при превышении скорости в 50 км/ч - максимальной для жилой зоны.
  Причиной появления неординарного радара стал "сотрудник-шутник",  за которого извинился Жан-Клод Бутон,   глава компании JCB,  - поставщика педагогического  городского радара.

   Радар предназначен для подсчета скорости движения каждого водителя и демонстрации ему в режиме реального времени, не является ли скорость движения слишком высокой.
«Мой поставщик хотел доказать, что текст матрицы радара  слишком мал", - объяснил г-н Бутон агентству Франс-пресс. Для этого он изменил обычный текст во время теста, чтобы показать что водитель его не видит. Но потом он забыл записать  текст, который был согласован, и слово "пошел..."  осталось в памяти радара.
"Человека, который ведет транспортное средство, это впечатляет, - согласился г-н Бутон, что таким образом радар кроет нарушителя за совершенное превышение скорости».
"Я искренне извиняюсь, но это все что я могу сделать, потому что ущерб уже нанесен", - добавил он, надеясь, что мэрия города не  будет слишком строга.



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