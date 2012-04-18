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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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"Авиагруз" из Лондона для Каддафи подал в суд на экс-главу МИД Британии

18 апреля 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

В Лондоне адвокаты ливийского главы военного совета Триполи Абдель Хакима Белхаджа вручили лично в руки бывшему министру иностранных дел Британии Джеку Стро уведомление о гражданском иске на этой неделе.

По британским законам, подобное уведомление можно вручить в руки ответчику, чтобы ускорить процесс рассмотрения иска.

Абдель Хаким Белхадж обвиняет британское правительство и лично Джека Стро в том, что Британия выдала его ливийским властям в 2004 году. Белхадж утверждает, что в ливийской тюрьме подвергся пыткам.

Ранее Би-би-си удалось ознакомиться с содержанием письма, в котором офицер МИ-6 упоминает о выдаче полковнику Каддафи Абдель Хакима Белхаджа. В письме он поздравляет ливийцев с "благополучным прибытием авиагруза".

ЛБ

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