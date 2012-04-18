Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

У живой легенды рынка инвестиций миллиардера Баффета обнаружен рак

18 апреля 2012, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

81-летний Уоррен Баффет, за чутье и дальновидность прозванный "Оракулом из Омахи" - один из богатейших жителей планеты, глава американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc., накануне заявил, что болен раком простаты в начальной стадии.

Баффет отметил, что состояние его здоровья "ни в коей степени не представляет угрозы для его жизни".

В середине июля бизнесмен намерен начать двухмесячный курс лечения, включающий в себя лучевую терапию, со ссылкой на агентство Reuters передает РИА Новости. В связи с этим он некоторое время не сможет совершать поездок на дальние расстояния.

"АН" писали, что в конце февраля в ежегодном послании к акционерам возглавляемого им конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что определился с наследником.

Напомним, ранее богатейшие американцы Баффет и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инициировали почин среди сообщества миллиардеров, обязавшись при жизни или после смерти отдать около половины своего богатства на благотворительные цели. В июне 2010 Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 75 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Сейчас Berkshire Hathaway представляет из себя огромный конгломерат, охватывающий множество секторов экономики  с активами в $370 млрд. Детище Баффета контролирует более 80 компаний в сфере финансовых услуг, издательском деле, ювелирном бизнесе, производстве мебели, стройматериалов и даже в кондитерских изделий

 Инвестфонд по итогам третьего квартала 2011 года инвестировал 23,9 миллиарда долларов в ценные бумаги различных компаний, что является самым большим объемом инвестиций фонда за последние 15 лет.

ЛБ

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…