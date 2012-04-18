У живой легенды рынка инвестиций миллиардера Баффета обнаружен рак

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18 апреля 2012, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

81-летний Уоррен Баффет, за чутье и дальновидность прозванный "Оракулом из Омахи" - один из богатейших жителей планеты, глава американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc., накануне заявил, что болен раком простаты в начальной стадии.

Баффет отметил, что состояние его здоровья "ни в коей степени не представляет угрозы для его жизни".

В середине июля бизнесмен намерен начать двухмесячный курс лечения, включающий в себя лучевую терапию, со ссылкой на агентство Reuters передает РИА Новости. В связи с этим он некоторое время не сможет совершать поездок на дальние расстояния.

"АН" писали, что в конце февраля в ежегодном послании к акционерам возглавляемого им конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что определился с наследником.

Напомним, ранее богатейшие американцы Баффет и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс инициировали почин среди сообщества миллиардеров, обязавшись при жизни или после смерти отдать около половины своего богатства на благотворительные цели. В июне 2010 Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 75 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным фондам. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Сейчас Berkshire Hathaway представляет из себя огромный конгломерат, охватывающий множество секторов экономики с активами в $370 млрд. Детище Баффета контролирует более 80 компаний в сфере финансовых услуг, издательском деле, ювелирном бизнесе, производстве мебели, стройматериалов и даже в кондитерских изделий

Инвестфонд по итогам третьего квартала 2011 года инвестировал 23,9 миллиарда долларов в ценные бумаги различных компаний, что является самым большим объемом инвестиций фонда за последние 15 лет.