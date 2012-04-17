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17 апреля 2012, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская окажут Олимпийскому огню поистине королевские почести в Букингемском дворце. Королевская семья примет 3 спортсменов, которые внесут факел во дворец.



Как сообщают сегодня местные СМИ, это произойдет 26 июля, за день до церемонии открытия Олимпийских игр.

Маршрут Олимпийского огня протяженностью 13 тысяч км пройдет по нескольким королевским резиденциям. 10 июля королева Елизавета II с балкона Виндзорского замка будет наблюдать за движением олимпийского факела. А 27 июля монарх вместе со своим мужем - принцем Филиппом, официально откроет Олимпийские игры.



