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//В мире

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская встретят "олимпийского гостя" во дворце

17 апреля 2012, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская окажут Олимпийскому огню поистине королевские почести в Букингемском дворце. Королевская семья примет 3 спортсменов, которые внесут факел во дворец.


 Как сообщают сегодня местные СМИ, это произойдет 26 июля,  за день до церемонии открытия Олимпийских игр.
Маршрут Олимпийского огня протяженностью 13 тысяч км пройдет по нескольким королевским резиденциям. 10 июля королева Елизавета II с балкона Виндзорского замка будет наблюдать за движением олимпийского факела. А 27 июля монарх вместе со своим мужем - принцем Филиппом, официально откроет Олимпийские игры.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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