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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Пингвин решил попробовать на вкус кандидата в президенты США (ВИДЕО)

17 апреля 2012, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пингвин напал на претендента на президентский пост  Ньюта Гингрича. Своенравная птица укусила за палец экс-спикера палаты представителей, который сейчас борется за право баллотироваться от республиканцев.


 Это казус произошел  в зоопарке Сент-Луиса в штате Миссури.
Хищные кошки и крокодилы почему-то не удостоили своим вниманием Ньюта Гингрича В отличие от пингвина, эти звери, наверное, знали, что Гингрич — автор целого предисловия к книге "Лучшие зоопарки Америки".
68-летний политик отделался легкой царапиной, которую залепили пластырем. "Этот инцидент никак не повлиял на его отношение к животным, — заверил официальный представитель политика. — Ньют — большой фанат зоопарков".
Инцидент в зоопарке не привел к выходу Ньюта Гингрича из внутрипартийных праймериз, в отличие от бывшего сенатора от Пенсильвании Рика Санторума. Санторум ранее заявил, что покидает предвыборную гонку республиканцев, сообщают «Вести». Кроме Ньюта Гингрича кампанию продолжают конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол и лидер гонки — политик умеренного толка, экс-губернатор Массачусетса и мормон Митт Ромни. Митт Ромни в запале политической дискуссии даже назвал Россию главным врагом Америки.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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