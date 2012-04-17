Пингвин решил попробовать на вкус кандидата в президенты США (ВИДЕО)

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17 апреля 2012, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Пингвин напал на претендента на президентский пост Ньюта Гингрича. Своенравная птица укусила за палец экс-спикера палаты представителей, который сейчас борется за право баллотироваться от республиканцев.



Это казус произошел в зоопарке Сент-Луиса в штате Миссури.

Хищные кошки и крокодилы почему-то не удостоили своим вниманием Ньюта Гингрича В отличие от пингвина, эти звери, наверное, знали, что Гингрич — автор целого предисловия к книге "Лучшие зоопарки Америки".

68-летний политик отделался легкой царапиной, которую залепили пластырем. "Этот инцидент никак не повлиял на его отношение к животным, — заверил официальный представитель политика. — Ньют — большой фанат зоопарков".

Инцидент в зоопарке не привел к выходу Ньюта Гингрича из внутрипартийных праймериз, в отличие от бывшего сенатора от Пенсильвании Рика Санторума. Санторум ранее заявил, что покидает предвыборную гонку республиканцев, сообщают «Вести». Кроме Ньюта Гингрича кампанию продолжают конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол и лидер гонки — политик умеренного толка, экс-губернатор Массачусетса и мормон Митт Ромни. Митт Ромни в запале политической дискуссии даже назвал Россию главным врагом Америки.



