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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Клинтон выпила и станцевала, расслабившись в кубинском баре

17 апреля 2012, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

После "Саммита Америк" в Колумбии одна из самых влиятельных женщин в мире решила расслабиться в ночном кубинском заведении "Гавана». Хиллари Клинтон продегустировала напитки, а потом пошла танцевать.


 В бар Х. Клинтон прибыла далеко за полночь, веселилась не больше получаса, после чего покинула заведение, оставив чаевые.
Примечательно, что Куба стала единственной из всех делегаций стран западного полушария, кого не пригласили на саммит. Кроме того, вопрос снятия с Острова свободы экономического эмбарго стал камнем преткновения в диалоге сторон.

В июне Хиллари Клинтон прибудет с визитом в Россию.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

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