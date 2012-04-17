Клинтон выпила и станцевала, расслабившись в кубинском баре

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17 апреля 2012, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]

После "Саммита Америк" в Колумбии одна из самых влиятельных женщин в мире решила расслабиться в ночном кубинском заведении "Гавана». Хиллари Клинтон продегустировала напитки, а потом пошла танцевать.



В бар Х. Клинтон прибыла далеко за полночь, веселилась не больше получаса, после чего покинула заведение, оставив чаевые.

Примечательно, что Куба стала единственной из всех делегаций стран западного полушария, кого не пригласили на саммит. Кроме того, вопрос снятия с Острова свободы экономического эмбарго стал камнем преткновения в диалоге сторон.

В июне Хиллари Клинтон прибудет с визитом в Россию.