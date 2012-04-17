Саркози стал хуже для Ширака, но лучше для Байру

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17 апреля 2012, 17:31 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

За четыре дня до голосования дискуссия вокруг персонального выбора Жака Ширака на грядущих президентских выборах вновь попала на страницы французских медиа.



Причиной тому стал историк Жан-Люк Барре, помогавший экс-президенту в написании мемуаров. Как сообщил г-н Барре газете «Паризьен», «Жак Ширак верен себе, когда он говорит, что будет голосовать за Олланда".



"Я его часто навещаю, мы обедаем или ужинаем вместе. После четырех лет общения я считаю себя одним из тех, кто лучше понимает глубину его мысли".

В ответ на появившиеся сообщения прессы Николя Саркози сообщил, что ему грустно от того что некоторые пытаются заставить Ширака говорить.

"Лучший способ уважать Жака Ширака, это попытаться не заставлять его говорить"..., - заявил президент радиостанции «Франс Интер».

Другой претендент на президентсткое кресло от центристов Франсуа Байру, в прошлые президентсткие выборы занявший третье место, подметил в интервью французским медиа, что Саркози стал «немного лучше» с 2007 года, в то время как Олланд продолжает исповедовать «классический социализм».

С учетом недостающих на фоне основного соперника Франсуа Олланда во втором туре 10 %, которыми как раз располагает, по предварительным прогнозам, центр, для Николя Саркози это скорее хороший знак, даже с учетом того, что электорат, в отличие от президентского кресла, по «наследству» не передается.









