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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Саркози стал хуже для Ширака, но лучше для Байру

17 апреля 2012, 17:31 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

За четыре дня до голосования дискуссия вокруг персонального выбора Жака Ширака на грядущих президентских выборах вновь попала на страницы французских медиа.


  Причиной тому стал историк Жан-Люк Барре, помогавший  экс-президенту в написании мемуаров. Как сообщил г-н Барре газете «Паризьен», «Жак Ширак верен себе, когда он говорит, что будет голосовать за Олланда".

"Я его часто навещаю, мы обедаем или ужинаем вместе. После четырех лет общения я считаю  себя одним из тех, кто лучше понимает глубину его мысли".
  В ответ на появившиеся сообщения прессы Николя Саркози сообщил, что ему грустно от того что некоторые пытаются  заставить Ширака говорить.
  "Лучший способ уважать  Жака Ширака,  это попытаться не заставлять его говорить"..., - заявил президент радиостанции «Франс Интер».
     Другой претендент на президентсткое кресло от центристов Франсуа  Байру, в прошлые президентсткие выборы занявший третье место, подметил в интервью французским медиа,  что  Саркози стал «немного лучше» с 2007 года, в то время как Олланд продолжает исповедовать «классический социализм».
   С учетом недостающих на фоне основного соперника Франсуа Олланда  во втором туре 10 %, которыми как раз располагает, по предварительным прогнозам, центр, для Николя Саркози это скорее хороший знак, даже с учетом того, что  электорат, в отличие от президентского кресла, по «наследству» не передается.




//картина дня

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