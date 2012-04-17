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17 апреля 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Шестиногий мальчик появился на свет в Пакистане в прошлую пятницу. «Шестиножка» совершенно здоров и выписан из роддома, несмотря на три пары нижних конечностей. В семье он - первенец.



Как считают врачи, физиологические особенности малыша напрямую связаны с профессией его отца - Имран Шейх работает с рентгеновской техникой. В ближайшее время бедный ребенок будет прооперирован – деньги на хирургическое вмешательство семье выделяет правительство Пакистана.

Роды у матери уникального малыша проходили, понятное дело, непросто. Ей было сделано кесарево сечение. Через три дня новорожденного и роженицу выписали и сразу же перевезли в Карачи – в одной из клиник лишние ноги ему удалят, сообщает medikforum.ru.

Имран Шейх работает в местной частной больнице и получает 6000 рупий (3456 рублей). Поэтому, если бы не помощь государства, мальчик остался бы шестиногим.

Отец ребенка состоит в браке уже 4 года. До этого детей у него не было.





