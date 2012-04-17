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//В мире

Известную голливудскую актрису "продвинули по службе"

17 апреля 2012, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Известная актриса Анджелина Джоли назначена специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь организации Адриан Эдвардс.


 Джоли станет помогать тем, кто вынужден покинуть дома в результате военных и политических кризисов на родине, например, в Афганистане и Сомали, сообщают «Вести».
Эдвардс также добавил, что "эта должность отражает ту исключительную роль, которую играет Анджелина". "Продвижение по службе" известной актрисы приурочено к 10-ти летнему опыту работы Джоли послом доброй воли ООН.

НС

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