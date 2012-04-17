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//В мире

Американская журналистка лишилась работы в газете за систематическое списывание

17 апреля 2012, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rosconcert.com
Фото с сайта rosconcert.com

Журналистка американской газеты The Washington Post и блогер портала издания Элизабет Флок уволилась после того, как ее обвинили в плагиате, говорится в докладе Института Пойнтера, занимающегося мониторингом СМИ.

Флок приняла такое решение после того, как над ее очередной статьей была помещена гневная заметка редактора. В заметке говорилось, что ранняя версия статьи автора "неподобающим образом и несоразмерно использовала оригинальное сообщение телеканала Discovery News и не указала, что канал является первичным источником информации", передает Интерфакс.

В декабре журналистка получила похожее замечание редактора относительно статьи с заголовком "Митт Ромни использует призывы Ку-клукс-клана в своих речах". Сама журналистка заявляет, что на нее не оказывали никакого давления и она ушла по собственному желанию.

Отметим, что с развитием Интернета тема плагиата во всех сферах - от творчества до статотчетов возникает всё чаще. "АН" писали, что из-за излишних "заимствований" из научного труда болгарского коллеги по спортивному прошлому 2 апреля своего поста лишился президент Венгрии Пал Шмитт.

Ранее, в феврале 2011 года аналогично оскандалился министр обороны Германии Карл-Теодор Гуттенберг. Тогда на его защиту неожиданно встала канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что Гуттенберг прекрасно справляется с работой на посту главы оборонного ведомства, а всё остальное не так важно. Однако жители Берлина 26 февраля потребовали отставки министра, уличённого в плагиате и в марте 2011 года Гуттенберг покинул свой пост.

 

ЛБ

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