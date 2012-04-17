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//В мире

Николя Саркози стал дважды дедушкой

17 апреля 2012, 14:52 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

http://www.i-r-p.ru/
http://www.i-r-p.ru/

В канун первого тура президентских выборов кандидат  от партии «Союз за народное движение», действующий Президент  Франции Николя Саркози во второй раз стал дедушкой.


  Его средний сын Жан Саркози, достаточно рано начавший собственную политическую карьеру и так же рано женившийся,  во второй раз стал папой.  Бракосочетание двадцатилетнего Жана Саркози с Джессикой  Себаун-Дарти, наследницей империи «Дарти»,  состоялось в сентябре 2008 года.
   В этот раз счастливый папа получил новость месяц спустя после получения диплома юриста. Через два  с лишним года после появления первого сына Соляль в январе 2010 года, на свет появилась  дочь, которую по информации «Франс Суар» назвали Лола.
  Таким образом,  шестимесячная дочь  президента Французской республики Николя Саркози,  Джулия,  уже вошедшая в историю Франции как первый ребенок, появившийся в семье действующего президента Республики, теперь еще и дважды стала тетей.


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