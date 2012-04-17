Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Андерс Брейвик начал давать показания в суде Осло

17 апреля 2012, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

 

Окружной суд Осло во вторник начал слушать показания Андерса Брейвика, обвиняемого правосудием в терроризме.

Прокуратура обвиняет Брейвика в том, что 22 июля прошлого года он устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где он расстрелял 69 человек.
Накануне слово было предоставлено обвинению, сегодня, во вторник, Брейвик заявил, что хотел бы прочитать свою речь с листа - в итоге ему, вопреки правилам, позволено читать речь. Как стало ранее известно от адвоката "норвежского стрелка", Брейвик заявит, что действовал в пределах самообороны.
Показания обвиняемого в гибели 77 человек Андерса Брейвика суд будет слушать пять дней.

 

ЕП

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан