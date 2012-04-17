Андерс Брейвик начал давать показания в суде Осло

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17 апреля 2012, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Окружной суд Осло во вторник начал слушать показания Андерса Брейвика, обвиняемого правосудием в терроризме.





Прокуратура обвиняет Брейвика в том, что 22 июля прошлого года он устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где он расстрелял 69 человек.

Накануне слово было предоставлено обвинению, сегодня, во вторник, Брейвик заявил, что хотел бы прочитать свою речь с листа - в итоге ему, вопреки правилам, позволено читать речь. Как стало ранее известно от адвоката "норвежского стрелка", Брейвик заявит, что действовал в пределах самообороны.

Показания обвиняемого в гибели 77 человек Андерса Брейвика суд будет слушать пять дней.