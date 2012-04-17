США: мы не на той стадии переговоров с Ираном, чтобы отменять санкции

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17 апреля 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.day.az

Иран не просил в Стамбуле США об отмене санкций, а Соединенные Штаты не рассматривают этот вопрос на данном этапе вопрос, заявил официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер.

"Мы еще не в той стадии. Санкции сохраняются, никто не говорит, что санкции будут пересмотрены или отменены совсем", - сказал дипломат на брифинге в ответ на вопрос о том, обращался ли Иран с такой просьбой к группе G6 на переговорах в Стамбуле, передает Интерфакс.

"АН" писали, что 15 апреля зампомощника президента США по вопросам нацбезопасности Бен Родес заявил, что Соединенные Штаты в целом положительно оценивают результаты очередного раунда переговоров группы G6 с Ираном.

Напомним, второй раунд переговоров "шестерки" (или группы "5+1": пять постоянных членов СБ ООН: США, Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) прошел в Стамбуле. 14 апреля Тегеран и страны "шестерки" договорились о проведении следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе 23 мая в Багдаде.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.

МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

Президент США 13 марта распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Чуть ранее Барак Обама заявил, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.