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//В мире

Немецкий писатель Гюнтер Грасс госпитализирован

17 апреля 2012, 07:42 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Немецкий писатель Гюнтер Грасс был доставлен накануне в клинику Гамбурга из-за проблем с сердцем. Напомним, что в последние две недели Грасс находился в стрессовой ситуации в связи с обрушившейся на него критикой после публикации стихотворения «О чем необходимо сказать».

Это стихотворение 84-летнего Грасса вызвало ажиотаж во всем мире. В нем писатель обвинил Израиль в покушении на «хрупкий мир Ближнего Востока». Вскоре после этого Грасс был объявлен персоной нон грата и министр внутренних дел Израиля запретил ему въезд на территорию еврейского государства.

Грасс сравнил действия Израиля с методами, которые применялись в ГДР, а тон израильского министра внутренних дел напомнил ему приговор министра госбезопасности Восточной Германии Эрих Мильке, который также ввел запрет на въезд писателя в ГДР.

Гюнтер Грасс родился в 1927 году в Гданьске. Во время второй мировой войны служил в ВВС, а затем состоял в рядах ваффен-СС. В 1945 году попал в американский плен. После войны изучал графическое искусство и скульптуру и параллельно начал писать стихи. Литературная известность пришла к Грассу в 1959 году после публикации романа «Жестяной барабан». В 1999 году писатель получил Нобелевскую премию по литературе. В 2006 году Гюнтер Грасс сделал шокирующее признание в том, что в молодости во времена Третьего рейха служил в рядах ваффен-СС.

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