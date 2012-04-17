Аукцион на Ebay по продаже автомобиля канцлера ФРГ Меркель закончился крахом

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17 апреля 2012, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото aliance/dpa

Онлайн-аукцион по продаже Volkswagen Golf, ранее принадлежавший канцлеру Германии Ангеле Меркель, на портале Ebay закончился полным провалом. Хотя максимальная ставка на торгах достигла почти 130 тысяч евро.

Администрация портала Ebay прервала онлайн-аукцион по продаже автомобиля Volkswagen Golf, ранее принадлежавшего канцлеру ФРГ Ангеле Меркель всего за несколько минут до его официального окончания. Причиной такого решения стало участие в интернет-торгах только несерьезных покупателей, передает портал Deutsche Welle.

Снятый с торгов трехдверный Volkswagen Golf белого цвета выпущен 22 года назад. Ангела Меркель зарегистрировала автомобиль на свое имя в сентябре 1990 года, то есть еще до воссоединения Германии. Это была первая машина нынешнего канцлера. После Ангелы Меркель Volkswagen официально принадлежал ее мужу Йоахиму Зауэру. В середине 90-х супруги продали автомобиль.

Нынешний владелец машины, выставленной на торги, живет в Берлине. Он купил ее год назад в аварийном состоянии. Прочитав в техпаспорте, кто был ее первым покупателем, ему пришла в голову мысль отремонтировать Golf с целью дальнейшей продажи. В интернет были выставлены фотографии машины, сделанные на фоне ведомства федерального канцлера, а также копии документов на нее.

Владелец не намерен отказываться от намерения его продать. Он собирается повторить онлайн-аукцион уже в ближайшие дни.