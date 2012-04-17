Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В парламенте воруют всё: от очков и цветов до ноутбуков и пивных бочек

17 апреля 2012, 06:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.bbc.co.uk
Фото с сайта news.bbc.co.uk

За первые три месяца этого года из здания британского парламента украдено больше, чем за полгода минувшего. Спецкомиссия начала подсчет пропаж после запроса депутата, у которого из кабинета украли ноутбук и планшетник.

Четыре бочонка пива, бутылка шампанского, почетный орден, а также 10 ноутбуков, два смартфона и банковская карта были похищены за последние 10 месяцев из здания парламента Великобритании. И это отнюдь не полный список вещей, на которые наложили руку ловкие преступники, орудующие в самом сердце британской властной системы.

Недавно проведенный учет предметов, бесследно пропавших в Вестминстерском дворце, где последние 5 веков заседают британские парламентарии, показал, что воры не побрезговали также набором инструментов для ремонта велосипедов, парой очков для чтения и декоративной композицией из живых цветов.

Подсчетом всего, что за последнее время было украдено у депутатов и их помощников, занималась специальная парламентская комиссия, начавшая работу после направления запроса лейбористом Китом Вазом, который в прошлом году на рабочем месте лишился ноутбука и планшетного компьютера.

"Я испытал шок, узнав, что лишь за последние три месяца в одном из самых охраняемых зданий страны было отмечено больше случаев кражи, чем за первое полугодие 2011-го! Совершенно очевидно, что в Вестминстерском дворце действует группа воришек, и очень надеюсь, что полиция сможет в скором времени положить этому конец. Для того, чтобы обеспечить охрану здания снаружи, прилагаются огромные усилия, однако нам, по всей видимости, следует усилить меры безопасности и внутри", — сказал Ваз, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на то что все входы и выходы из Вестминстерского дворца усиленно охраняются, а его территорию регулярно патрулируют с собаками, в парламентском баре "Стрейнджерс" также отметили пропажу. Там недосчитались четырех пивных бочонков, правда не уточняется — полных или пустых, которые также могли стать для воров желанной добычей: алюминиевые пивные кеги пользуются неизменной популярностью среди британских "охотников" за цветным металлоломом.

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…