В парламенте воруют всё: от очков и цветов до ноутбуков и пивных бочек

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17 апреля 2012, 06:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.bbc.co.uk

За первые три месяца этого года из здания британского парламента украдено больше, чем за полгода минувшего. Спецкомиссия начала подсчет пропаж после запроса депутата, у которого из кабинета украли ноутбук и планшетник.

Четыре бочонка пива, бутылка шампанского, почетный орден, а также 10 ноутбуков, два смартфона и банковская карта были похищены за последние 10 месяцев из здания парламента Великобритании. И это отнюдь не полный список вещей, на которые наложили руку ловкие преступники, орудующие в самом сердце британской властной системы.

Недавно проведенный учет предметов, бесследно пропавших в Вестминстерском дворце, где последние 5 веков заседают британские парламентарии, показал, что воры не побрезговали также набором инструментов для ремонта велосипедов, парой очков для чтения и декоративной композицией из живых цветов.

Подсчетом всего, что за последнее время было украдено у депутатов и их помощников, занималась специальная парламентская комиссия, начавшая работу после направления запроса лейбористом Китом Вазом, который в прошлом году на рабочем месте лишился ноутбука и планшетного компьютера.

"Я испытал шок, узнав, что лишь за последние три месяца в одном из самых охраняемых зданий страны было отмечено больше случаев кражи, чем за первое полугодие 2011-го! Совершенно очевидно, что в Вестминстерском дворце действует группа воришек, и очень надеюсь, что полиция сможет в скором времени положить этому конец. Для того, чтобы обеспечить охрану здания снаружи, прилагаются огромные усилия, однако нам, по всей видимости, следует усилить меры безопасности и внутри", — сказал Ваз, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на то что все входы и выходы из Вестминстерского дворца усиленно охраняются, а его территорию регулярно патрулируют с собаками, в парламентском баре "Стрейнджерс" также отметили пропажу. Там недосчитались четырех пивных бочонков, правда не уточняется — полных или пустых, которые также могли стать для воров желанной добычей: алюминиевые пивные кеги пользуются неизменной популярностью среди британских "охотников" за цветным металлоломом.