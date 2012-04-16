Бессрочную голодовку объявили более 1,6 тысяч палестинских заключённых в Израиле

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16 апреля 2012, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.rufox.ru

В Израиле к 11 палестинским заключённым, голодавшим в знак протеста против полного бесправия, со вторника присоединятся более 1,6 тысяч соплеменников в тюрьмах. Трое из зачинщиков акции госпитализированы в понедельник.

Бессрочная голодовка объявлена с 17 апреля. Они бастуют против заключения в тюрьмы без предварительного предъявления обвинений, а также против помещения в одиночные камеры. Кроме того, узники требуют позволить им свидания с родственниками, со ссылкой на иранскую газету "Пресс-ТВ", передает Интерфакс.