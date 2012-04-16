СБ ООН согласовал заявление по запуску Северной Кореей ракеты

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16 апреля 2012, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Совет безопасности ООН в понедельник согласовал заявление, которое строго осуждает запуск ракеты КНДР. Совбез планирует расширение списка северокорейских товаров, компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции.

Первой существенной негативной реакцией на запуск КНДР ракеты со спутником стал категорический отказ США оказывать КНДР гуманитарную помощь.

"АН" писали, что накануне в Пхеньяне прошли празднования по случаю 100 лет со дня рождения Ким Чен Ира, на котором Северная Корея демонстрировала, в том числе, иностранным СМИ свою военную мощь.

Напомним, празднование круглого юбилея лидера Чурчхе, в КНДР омрачнено конфузом с запуском космического спутника, который должен был с орбиты передавать песни, прославляющие Ким Чен Ира.