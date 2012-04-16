Кандидаты на пост президента Франции померились митингами в канун выборов

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16 апреля 2012, 15:20 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Два митинга фаворитов президентской гонки состоялись вчера в Париже за неделю до первого тура голосования.

Штабы обоих кандидатов долго выбирали места для их проведения, понимая всю значимость мероприятия.



Согласно информации, Николя Саркози на своем митинге, который состоялся на площади Конкорд (Согласия) в Париже, присутствовало 120.000 человек. Об этом он с радостью сообщил в понедельник телеканалу Франс 2, заявив что не беспокоится по поводу результатов соцопросов, показывающих его поражение от Франсуа Оланда во втором туре.

"То что я вижу, это то, что на площади Согласия было 120000 человек. Многие люди, которых никто никогда не обязывал пришли, потому что они обеспокоены будущим Франции", -заявил Николя Саркози телеканалу.



Отвечая на вопрос о возможных положительных эффектах митинга для предвыборной кампании, действующий президент и кандидат «Партии за народное движение» ответил: «Возрождение - это большое слово для определения произошедшего, так как у него «не то же самое ощущение, что у некоторых наблюдателей кампании".

"Опросы - это хорошо и мы знаем их кредитоспособность", - заключил Николя Саркози.

Напомним, что социологические опросы, опубликованные на прошлой неделе, показали, что если в первом туре Николя Саркози слегка обгонял Франсуа Олланда, то во втором он со значительным отставанием проигрывает кандидату от социалистической партии.



В свою очередь Франсуа Олланд перед десятками тысяч своих сторонников в воскресенье на фоне великолепного винтсентского замка заявил о том, что "готов президентствовать во Франции".



По меньшей мере перед 100 000 человек, согласно информации соцпартии, депутат от Коррез призвал французов к мобилизации 22 апреля. "Все те, кто хотят перемен должны это обеспечить".



Под серым небом, иногда ненадолго освещавшимся солнечными лучами, кандидат импровизировал, проводя параллель между погодой и избирательным будущим. «Солнце светит, но не греет еще", - подмечал кандидат от соцпартии, добавляя позже, что все-таки "все нагревается" ... и «даже тот, кто свыше, слышит нас».





