Лучшие места на юбилей Елизаветы можно выиграть в лотерею

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16 апреля 2012, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые в истории торжеств по случаю королевских юбилеев правительство Великобритании не будет бронировать лучшие места у Букингемского дворца на проспекте Молл для почетных гостей.



Около 10 тысяч билетов на кульминационные здесь празднества 5 июня в связи с бриллиантовым юбилеем восхождения королевы Елизаветы II на трон разыграют в лотерее.

Претендовать на них могут все британские подданные, в том числе находящиеся за рубежом. Места имеют превосходное расположение, с них хорошо будет видно прохождение в Лондоне каретной процессии, пролет над столичной резиденцией монарха самолетов, а также прекрасно можно рассмотреть саму королевскую семью во время ее выхода на балкон Букингемского дворца.

Этими событиями завершаются четырехдневные празднества в стране по случаю юбилея. Они включают крупнейший за последние 300 лет 10-километровый парад почти тысячи судов на Темзе во главе с "Королевской баркой" с Ее Величеством на борту, сообщает ИТАР-ТАСС.

Решение о проведении лотереи на лучшие места принято кабинетом министров после обвинений в прессе премьера Дэвида Кэмерона и правящей Консервативной партии в элитизме - особом отношении к богатым в ущерб остальным британцам.



