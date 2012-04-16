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//В мире

Лучшие места на юбилей Елизаветы можно выиграть в лотерею

16 апреля 2012, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые в истории торжеств по случаю королевских юбилеев правительство Великобритании не будет бронировать лучшие места у Букингемского дворца на проспекте Молл для почетных гостей.


 Около 10 тысяч билетов на кульминационные здесь празднества 5 июня в связи с бриллиантовым юбилеем восхождения королевы Елизаветы II на трон разыграют в лотерее.
Претендовать на них могут все британские подданные, в том числе находящиеся за рубежом. Места имеют превосходное расположение, с них хорошо будет видно прохождение в Лондоне каретной процессии, пролет над столичной резиденцией монарха самолетов, а также прекрасно можно рассмотреть саму королевскую семью во время ее выхода на балкон Букингемского дворца.
Этими событиями завершаются четырехдневные празднества в стране по случаю юбилея. Они включают крупнейший за последние 300 лет 10-километровый парад почти тысячи судов на Темзе во главе с "Королевской баркой" с Ее Величеством на борту, сообщает ИТАР-ТАСС.
Решение о проведении лотереи на лучшие места принято кабинетом министров после обвинений в прессе премьера Дэвида Кэмерона и правящей Консервативной партии в элитизме - особом отношении к богатым в ущерб остальным британцам.

НС

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