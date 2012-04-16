В Праге в воскресенье протестовали против правительства

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16 апреля 2012, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько сот демонстрантов пришли вчера на центральную Вацлавскую площадь на митинг протеста против социальной политики правительства страны. По данным организаторов, в акции участвовали от 300 до 400 человек.

Одновременно сотни демонстрантов вышли на улицы Брно, Остравы, Пльзеня и некоторых других чешских городов. Участники акций протестовали против проводимых правительством реформ, которые, по их мнению, являются антисоциальными и способствуют снижению уровня жизни различных социальных групп чешского населения.

"Покончить с коррупцией", "Правительство, уходи в отставку добровольно!", "Покончить с мафиози в правительстве Чехии!" - такие транспаранты развернули манифестанты в чешской столице.

Участники митингов отдельно требовали отставки президента Чехии Вацлава Клауса.

В Брно митингующими была подписана петиция с таким требованием, ее передали представителям городских властей.

Акция протеста была проведена по инициативе общественной организации "Холешовский призыв". Организация возникла в конце прошлого года и сразу заявила о себе рядом массовых мирных акций протеста против экономического и социального курса правительства, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам ее лидеров, такие митинги и демонстрации будут проходить регулярно во всех крупных городах Чехии.



