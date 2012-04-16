Сегодня Папе Римскому Бенедикту ХVI исполняется 85 лет

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16 апреля 2012, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Папа Римский Бенедикт ХVI, один из самых авторитетных мировых религиозных лидеров, отмечает сегодня свой 85-й день рождения. Никаких торжественных мероприятий по случаю юбилея не планируется.



Глава Ватикана отпразднует свой юбилей в тесном семейном кругу. В католических храмах Рима и всего мира сегодня пройдут службы о здравии и благоденствии папы Римского.

Бенедикт XVI стал самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой со времён папы Климента XII (избран в 1730). Бенедикт XVI — первый папа римский со времён Павла IV (XVI век), который был избран, будучи деканом Коллегии кардиналов, первый кардинал-епископ, избранный на папство со времён Пия VIII, первый папа со времён Бенедикта XIII, имевший сан кардинала до избрания долгое время, первый папа немецкого происхождения за последнюю тысячу лет[1].

Официальный титул папы — Его Святейшество Папа Бенедикт XVI.



Он родился в Баварии, почти 7 лет занимает апостольский престол (был избран 17 апреля 2005 ). Глава Ватикана не так давно посетил Мексику и Кубу, это его 23 паломничество, что говорит о его прекрасном состоянии тела и духа в 85 лет.



