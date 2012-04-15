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В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

15 апреля 2012, 23:28 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Фото автора
Фото автора

   В Париже в  выходные состоялся салон «Галакси фут», посвященный футболу.  В течении трех дней  на 15000 кв метрах играли, развлекались, проводили дискуссии и всевозможные встречи.

     В центре события были предстоящие  заключительные матчи Кубка Лиги, полуфинал Лиги чемпионов и безусловно предстоящий Чемпионат Европы по футболу Евро 2012.

   Посетителям были предложены  около десятка различных футбольных полей, на которых в течении всего салона проходили игры, несколько площадок плэй-стэйшн, где все то же самое можно было сделать на электронном поле, и, для желающих несколько площадок  традиционного настольного футбола.

  Каждый посетитель мог завпечателеть себя на фоне официальной эмблемы будущего Чемпионата Европы по футболу Евро 2012 и получить фотографии-наклейки здесь же.

  Болельщики имели возможность потренироваться в поддержке любимой комманды в заранее приготовленных аксессуарах, включающих парик цвета французского флага, который, кстати, мог бы  быть использован и для поддержки российской сборной.

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

 

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

В Париже прошел салон «Галакси фут», посвященный футболу (Фото)

 

 

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