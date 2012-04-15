Японии грозит дефицит энергоресурсов, в планах - запуск 2 реакторов

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15 апреля 2012, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Кабинет министров Японии планирует возобновить работу двух атомных реакторов из 53 законсервированных или остановленных на профилактику, поскольку они были сочтены не представляющими опасности.



Запускать планируют два реактора АЭС "Ои" в префектуре Фукуи (остров Хонсю), принадлежащей компании Kansai Electric Power, однако это решение еще должны одобрить местные власти. АЭС находится примерно в 100 километрах от Осаки, второго по величине города Японии.

Вместе с тем, местные СМИ, "зеленые" и представители общественности забили тревогу, утверждая, что власти чересчур спешат с запуском реакторов.

Япония закрыла все ядерные реакторы, кроме одного, после прошлогодних землетрясений и цунами, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима-1" - самой масштабной ядерной катастрофе после Чернобыля. Единственный все еще работающий атомный реактор страны, расположенный на острове Хоккайдо, должен быть остановлен в связи с профилактическими работами 5 мая.

Министр промышленности Юкио Эдано заявил инспекторам, что полностью подтверждает безопасность реакторов АЭС "Ои" и что правительство считает необходимым возобновить их работу.

Тем не менее, даже в случае их запуска Японию ожидает лето весьма острого дефицита энергоресурсов, подчеркнул министр, сообщают «Вести».

"Независимые исследования показывают, что дефицита электроэнергии не будет", — возразил Дано глава японского представительства "Гринписа" Вакао Ханаока.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" приблизительно треть вырабатываемой в Японии энергии производилась на атомных станциях.





