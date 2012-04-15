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//В мире

Бойцы "Кобры" сорвали сделку по продаже "ингридиентов" атомной бомбы

15 апреля 2012, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта forum.nmp4.ru
Фото с сайта forum.nmp4.ru

В Австрии арестованы семеро участников международной преступной группировки, пытавшиеся продать партию радиоактивного материала "желающим" изготовить атомную бомбу. Об этом сообщил в воскресенье представитель МВД страны.

Граждане Словакии и Турции были пойманы сотрудниками австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом, выступившими в роли богатых покупателей. Когда продавцы привезли им для ознакомления образцы в небольших металлических контейнерах, бойцы специального подразделения по борьбе с терроризмом "Кобра" произвели задержание, передает ИТАР-ТАСС.

По данным специалистов из лаборатории Международного агентства по атомной энергии, содержимое мини-контейнеров абсолютно нерадиоактивно.

ЛБ

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