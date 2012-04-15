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15 апреля 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Потомки пассажиров и членов экипажа океанского лайнера "Титаник" почтили сегодня память жертв катастрофы, случившейся сто лет назад. Памятная церемония состоялась на борту британского лайнера "Балморал".

В церемонии памяти жертв крушения "Титаника" приняли участие несколько десятков родственников пассажиров и членов экипажа судна. Церемония на "Балморале" началась в тот самый ночной час, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом.

Со стороны США в район гибели легендарного судна этой ночью подошел другой круизный лайнер - "Азамара джорни" / Azamara Journey/. Среди его пассажиров тоже есть родственники людей, находившихся на "Титанике". Оба судна дали гудки в память о погибших.

Круизное судно "Балморал" вышло 8 апреля из английского порта Саутгемптон, который сто лет назад был пунктом отправления "Титаника". На борту "Балморала" находятся 1309 пассажиров. Ровно столько пассажиров сто лет назад было на "Титанике", кроме того, на судне было 885 человек экипажа. Билеты на "Балморал", ценой от 2799 до 5995 фунтов стерлингов /4,45-9,5 тыс долларов/, приобрели желающие из более чем 20 стран мира, среди которых - около 50 родственников тех, кто весной 1912 года путешествовал на "Титанике". Продажи билетов начались еще в 2008 году, и все места были распроданы уже к началу 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

10 апреля из Нью-Йорка вышел другой круизный лайнер - "Азамара джорни". На его борту путешествуют 450 пассажиров. После встречи на месте гибели "Титаника" оба судна продолжат свой путь. "Балморал" зайдет в порт Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия, где участники рейса посетят кладбище, на котором покоятся останки 120 пассажиров погибшего судна. После захода в Нью-Йорк судно вернется в Саутгемптон, откуда и вышел. "Азамара джорни" после посещения места гибели "Титаника" вернется в Нью- Йорк.