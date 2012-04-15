В Кабуле подверглись нападению посольства Великобритании, США и ФРГ

//В мире

15 апреля 2012, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство США в Кабуле подверглось сегодня нескольким нападениям, совершенным боевиками движения "Талибан". В результате атак никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, они в безопасности.



"Атаки продолжаются в Кабуле, в непосредственной близости от посольства, - сообщили американские дипломаты. - В настоящее время посольство закрыто, все его сотрудники находятся в безопасности".

Ранее стало известно, что ответственность за взрывы и обстрелы зданий посольств в афганской столице взяло на себя движение "Талибан". Вылазка, совершенная "многочисленными боевиками- смертниками" в дипломатическом квартале Кабула, была нацелена на посольства США, Великобритании, а также штаб-квартиру Международных сил по содействию безопасности в Афганистане / ИСАФ/.

Представитель талибов утверждает, что сегодняшняя вылазка в Кабуле и в ряде других афганских провинций тщательно планировалась, она положила начало длительной вооруженной борьбы. "Мы планировали эти атаки в течение многих месяцев, - сказал один из талибских лидеров Забиулла Муджахид. - Это начало весны сопротивления", сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее поступили сообщения о том, что обстрелу подверглось также посольство России в Кабуле. Однако в российском диппредставительстве эту информацию опровергли.



