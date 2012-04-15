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//В мире

В Кабуле подверглись нападению посольства Великобритании, США и ФРГ

15 апреля 2012, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство США в Кабуле подверглось сегодня нескольким нападениям, совершенным боевиками движения "Талибан". В результате атак никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, они в безопасности.


 "Атаки продолжаются в Кабуле, в непосредственной близости от посольства, - сообщили американские дипломаты. - В настоящее время посольство закрыто, все его сотрудники находятся в безопасности".
Ранее стало известно, что ответственность за взрывы и обстрелы зданий посольств в афганской столице взяло на себя движение "Талибан". Вылазка, совершенная "многочисленными боевиками- смертниками" в дипломатическом квартале Кабула, была нацелена на посольства США, Великобритании, а также штаб-квартиру Международных сил по содействию безопасности в Афганистане / ИСАФ/.
Представитель талибов утверждает, что сегодняшняя вылазка в Кабуле и в ряде других афганских провинций тщательно планировалась, она положила начало длительной вооруженной борьбы. "Мы планировали эти атаки в течение многих месяцев, - сказал один из талибских лидеров Забиулла Муджахид. - Это начало весны сопротивления", сообщает ИТАР-ТАСС.
Ранее поступили сообщения о том, что обстрелу подверглось также посольство России в Кабуле. Однако в российском диппредставительстве эту информацию опровергли.

НС

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