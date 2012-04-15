Охранников Обамы отозвали из Колумбии за связи, порочащие их и USSS

//В мире

15 апреля 2012, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта clubs.ya.ru

В Колумбии около десятка сотрудников секретной службы США, направленных в командировку в Картахену для обеспечение безопасности президента Барака Обамы во время Всеамериканского саммита, попались на проститутках.

USSS отозвала этих агентов в США с формулировкой "за неподобающее поведение".

Как стало известно журналистам, один из агентов пытался воспользоваться услугами проституток. Точное число отозванных сотрудников не сообщается, однако известно, что их было более 10.

Как сообщил представитель Секретной службы США Эдвин Донован, безопасности президента Б.Обамы ничего не угрожает.

"Секретная служба очень серьезно относится к данной ситуации- В настоящий момент ведется тщательное расследование произошедшего инцидента", - сообщил глава USSS Донован, передает РБК.

Пресс-секретарь Белого Дома Джей Карни сообщил, что, несмотря на инцидент "основное внимание следует обращать на события саммита".

"АН" писали, что крупнейший форум стран северо- и южноамериканского континентов - "Саммит Америк" - официально открылся в субботу в колумбийском городе Картахена де Индиас.

Кроме официальных делегаций 33 государств, в работе саммита принимают участие бизнесмены и политики. Общее число участников достигает 8 тысяч человек, их которых 1,4 тысячи - представители средств массовой информации. По задумке организаторов встречи, на церемонии открытия в субботу будет выступать всемирно известная певица колумбийского происхождения Шакира.

Главными темами для обсуждения в рамках саммита станут борьба с бедностью, безопасность, природные катастрофы, доступ к новым технологиям и интеграция американских государств.

Как ожидается, в рамках форума президенты Колумбии и США Сантос и Барак Обама проведут встречу, по итогам которой может быть объявлено о точной дате вступления в силу Договора о свободной торговле между двумя странами. Он был подписан в 2006 году, однако вступление его в действие было отложено.

"В честь"этого накануне в столице Колумбии Боготе возле зданий генпрокуратуры и американского посольства прогремели два мощных взрыва, по счастью, никто не пострадал. Так террористы "приветствовали" саммит Америк, на который прибыл президент США.

Ввне официальной повестки дня будут обсуждаться две важных темы - отсутствие на саммите делегации Кубы и предложение президента Гватемалы Отто Переса Молины о легализации наркотиков.

Напомним, Секретная служба США (United States Secret Service — USSS) — федеральное агентство США, подчинённое министерству внутренней безопасности США (введена в подчинение в 2003 году, до этого было подчинено министерству финансов США).

Основными задачами Секретной службы США являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов. Также секретная служба занимается расследованием различных видов финансовых махинаций, краж личных данных и помогает расследовать некоторые внутренние преступления.