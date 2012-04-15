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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

В Марселе рейсовый автобус упал с десятиметровой высоты

15 апреля 2012, 16:55 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

 Рейсовый марсельский  автобус в субботу вечером упал с высоты около десяти метров по неизвестным причинам. Восемь человек получили ранения, в том числе трое - серьезно, - сообщают представители морской бригады спасателей.

   Падение произошло около восьми вечера  на трассе, расположенной  в районе  Большого морского порта Марселя (GPMM). Восемь человек, из автобуса 36-го маршрута получили ранения и были госпитализированы, включая троих получивших  серьезные травмы конечностей.

    Прибывшая команда спасателей отреагировала  оперативно.  К 22.30 операция по спасению людей была завершена.

 Согласно предварительному расследованию,  автобус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке. Предположительно это могло произойти в связи с отказом соблюдения правил дорожного   движения.

  От полученного удара автобус  упал вниз, на железнодорожные пути.

 

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