В Марселе рейсовый автобус упал с десятиметровой высоты

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15 апреля 2012, 16:55 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Рейсовый марсельский автобус в субботу вечером упал с высоты около десяти метров по неизвестным причинам. Восемь человек получили ранения, в том числе трое - серьезно, - сообщают представители морской бригады спасателей.

Падение произошло около восьми вечера на трассе, расположенной в районе Большого морского порта Марселя (GPMM). Восемь человек, из автобуса 36-го маршрута получили ранения и были госпитализированы, включая троих получивших серьезные травмы конечностей.

Прибывшая команда спасателей отреагировала оперативно. К 22.30 операция по спасению людей была завершена.

Согласно предварительному расследованию, автобус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке. Предположительно это могло произойти в связи с отказом соблюдения правил дорожного движения.

От полученного удара автобус упал вниз, на железнодорожные пути.