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//В мире

Аэропорт в афганском г. Джелалабад атакован террористами-смертниками

15 апреля 2012, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт в афганском г. Джелалабад атакован террористами-смертниками

Несколько террористов-смертников привели в действие взрывные устройства в здании аэропорта г. Джалалабада. Данное нападение, по всей вероятности, является частью действий боевиков движения "Талибан".


 Как ранее сообщалось,  несколько часов назад был атакован дипломатический район г. Кабула. В том числе их целью стало дипломатическое представительство РФ. Помимо российского консульства обстрелу подверглись дипломатические учреждения США, Великобритании, Германии, штаб-квартира НАТО в Афганистане и здание национального парламента.
 Также сообщается об атаке на военную базу в пригороде г. Кабула, на которой дислоцированы греческий и турецкий контингенты, сообщает «РБК».
Рано утром сегодня при посредничестве боевиков движения "Талибан" из тюрьмы г. Банну в соседнем Пакистане бежали около 400 заключенных. Возможно, это стало одним из элементов в осуществлении сегодняшней серии терактов в Афганистане.

НС

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