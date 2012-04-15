Зарубежным репортёрам в Пхеньяне разрешили снимать парад

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15 апреля 2012, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта alternathistory.org.ua

В Северной Корее у иностранных корреспондентов, прибывших в Пхеньян на освещение мероприятий по случаю 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена, отобрали мобильники. Зато им разрешено снимать военный парад в воскресенье.

Вместе с тем по прибытию на северокорейскую границу всех иностранцев, приглашенных на праздник, вынудили сдать на хранение мобильные телефоны, которые обещали вернуть при выезде из страны, передает ИТАР-ТАСС.

Эта практика постоянно действует в Северной Корее, где пользование средствами мобильной связи разрешено ограниченно, причем только аппаратами, приобретенными в самой Северной Корее.

"АН" писали, что сегодня впервые на военном параде в Пхеньяне были продемонстрированы новые ракеты.

Напомним, празднование 100-летия со дня рождения лидера Чурчхе, в КНДР омрачнено конфузом с запуском космического спутника, который должен был с орбиты передавать песни, прославляющие Ким Чен Ира. Единственным ощутимым результатом которого стал категорический отказ США оказывать КНДР гуманитарную помощь.