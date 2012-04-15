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15 апреля 2012, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news2000.com.ua

В Йемене были накануне авиаударом уничтожены трое главарей местного отделения международной экстремистской сети "Аль-Каида". Согласно информации минобороны страны, операция прошла в провинции Эль-Бейда, расположенной в 210 километрах к юго-востоку от столицы.

"Целью авиаудара был автомобиль с боевиками. В результате были уничтожены трое находившихся в нем главарей "Аль-Каиды", в том числе, Абу Хамза Аль-Сабри", — пояснили представители ведомства, добавив, что в ходе операции использовался американский беспилотный летательный аппарат, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, воспользовавшись продолжавшимся год политическим кризисом в стране, террористическая организация взяла под контроль ряд городов на юге Йемена.

Тем временем, США продолжает оказывать правительству страны активную помощь в борьбе с радикальными исламистами, которая выражается в материально-технической поддержке и обучении американскими инструкторами йеменских силовиков.

Однако, по неофициальной информации, США проводят на территории страны и боевые операции, в том числе, с применением своих БПЛА.

Напомним, 21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, которым бывшему главе государства Али Абдалле Салеху предоставляется абсолютный политический и юридический иммунитет.

24 февраля в Йемене Йемене впервые за 30 лет прошли выборы президента страны из одной кандидатуры вице-президента Абд-Раббу Мансура Хади. Он возглавлял временное правительство Йемена с конца 2011 года. Прежний президент Йемена Али Абдала Салех стоял во главе государства 33 года.

Буквально во время принятия присяги новым президентом 25 февраля взрыв у резиденции главы государства унёс жизни 26 человек.

Абд Раббу Мансур Хади поклялся вести непримиримую борьбу с террористами, однако справиться с "Аль-Каидой" ему пока не удается.