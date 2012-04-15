США: переговоры в Стамбуле G6 c Ираном стали позитивным первым шагом

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15 апреля 2012, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта soccer.com

Соединенные Штаты в целом положительно оценивают результаты очередного раунда переговоров группы G6 международных посредников с Ираном, заявил в воскресенье заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Родес.

"Мы верим, что переговоры в Стамбуле стали позитивным первым шагом, что на переговорах поддерживалась конструктивная атмосфера, что иранцы сели за стол переговоров и приступили к обсуждению своих ядерных программ", - цитирует высказывание чиновника корпорация Би-би-си.

Он добавил, что "еще одним положительным шагом" является решение участников переговоров об их продолжении в мае в Багдаде.

Европа также довольна результатами встречи. Переговоры Тегерана с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе, состоявшиеся в Стамбуле в субботу, прошли в конструктивной атмосфере, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон.

"АН" писали, что накануне Тегеран и страны "шестерки" договорились о проведении следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе 23 мая в Багдаде.

Напомним, второй раунд переговоров "шестерки" (или группы "5+1": пять постоянных членов СБ ООН: США, Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) прошел в Стамбуле.

США, Израиль и ряд их западных союзников неоднократно обвиняли Тегеран в том, что в развитии своей ядерной программы он преследует военные цели, не предъявляя при этом какие-либо реальные аргументы в поддержку своих заявлений. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, Иран настаивает на том, что он, как государство, подписавшее Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и будучи членом МАГАТЭ, имеет полное право разрабатывать и приобретать ядерные технологии, предназначенные для мирных целей.

МИД РФ заявляет, что военного удара по Ирану допустить нельзя. Наличие военной составляющей ядерной программы Ирана не доказано.

Президент США 13 марта распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Чуть ранее Барак Обама заявил, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Обама также рекомендовал премьеру Израиля и "Моссаду" в начале февраля воздержатся от удара по Ирану.