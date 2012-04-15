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//В мире

КНДР впервые на публике продемонстрировала новую ракету

15 апреля 2012, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР впервые на публике продемонстрировала новую ракету
www.russianboston.com

 

Новую модель или модификацию ракеты власти КНДР показали в воскресенье утром в ходе военного парада в Пхеньяне, парад проходил в Пхеньяне в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

День рождения Ким Ир Сена считается в Корее главным государственным праздником - Днем Солнца.
Ранее, перед парадом, северокорейский лидер Ким Чен Ын - внук Ким Ир Сена - выступил с первой публичной речью.

 

ЕП

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