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15 апреля 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

Во Франции задержаны двоеподозреваемых в серии убийств в пригороде Парижа. Речь идет о преступлениях в департаменте Эссонна, жертвами которых этой весной стали четыре человека. Неизвестный расстреливал людей из пистолета, а затем скрывался на мотоцикле.

Именно описание мотоцикла помогло выйти на след подозреваемых, сообщил телеканал "Россия 24". Пока о них известно немного. По мнению следователей, по крайней мере один из них имеет явные проблемы с психикой и ранее уже привлекался к ответственности. Один из подозреваемых был арестован в Париже, другой — в департаменте Эссонна.

Последнее из серии убийств в Эссонне произошло после нападений "тулузского стрелка" Мохаммеда Мера.

"АН" писали, что 13 апреля во Франции был задержан в парижском метро вооруженный пистолетом мужчина, назвавший себя последователем "тулузского стрелка" Мухаммеда Мера.

Напомним, в пригороде Парижа, начиная с ноября 2011 года, в столичном департаменте Эссонн произошли четыре убийства, последнее из них - 7 апреля. Была убита 47-летняя женщина. Ранее жертвами неизвестного стали 35-летний лаборант, его 52-летний сосед, а также 81-летний мужчина. Во всех четырех нападениях использовался один и тот же полуавтоматический пистолет калибра 7.65 м, сообщила на пресс-конференции 8 апреля прокурор Мари-Сюзанн Ле Кео.

Во Франции в марте прошла волна террористических нападений в Тулузе, где от рук 23–летнего Мохамеда Мера погибли 7 человек в период с 11 по 19 марта. 22 марта после 32-часовой осады спецназ начал штурм квартиры, в которой забаррикадировался террорист. В результате перестрелки он был убит.