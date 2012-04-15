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Побоище в Катовицах: "антифа" поздравили "нациков" с праздником газом и ножами

15 апреля 2012, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Побоище в Катовицах: "антифа" поздравили "нациков" с праздником газом и ножами
Фото с сайта vesti.ru

В польском городе Катовице накануне полиции пришлось разгонять антифашистов и ультраправых. Националистическая организация "Национально-радикальный лагерь" отмечала митингом 78-ю годовщину своего образования.

Противники "наци" заранее договорились помешать маршу, сообщил телеканал "Россия 24". Антифашисты запаслись газовыми баллонами, палками и даже ножами. Стражи правопорядка среагировали на провокации быстро. Десятки человек были задержаны. О пострадавших не сообщается.

"Национально-радикальный лагерь" (польск. Obóz Narodowo-Radykalny) — экстремистская националистическая польская группировка, организована 14 мая 1934 года молодыми активистами Лагеря великой Польши. Находилась на нелегальном положении. В 1935 году раскололась на Народно-радикальный лагерь Фаланга и Национально-радикальный лагерь ABC.

ЛБ

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