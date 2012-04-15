Скончался украинский Мэтр мужского костюма, модельер - рекордсмен Книги Гиннеса

//В мире

15 апреля 2012, 08:43 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта news.ukrhome.net

В Киеве накануне на 74-м году жизни скончался украинский Мэтр мужского костюма - самый известный в мире модельер страны Михаил Воронин, лауреат "Золотого напёрстка Парижа", сообщила пресс-служба концерна в воскресенье.

"Михаил Львович скончался в субботу между 04:00 и 05:00 утра", - сообщили в пресс-службе концерна, передает Интерфакс. Похороны модельера состоятся в среду, однако подробности о точном времени и дате пока не сообщаются.

Михаил Воронин единственный кутюрье — рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса". В его коллекции множество престижных международных наград: Премия Мира "Престиж", Свидетельства признания Италией и США, "Золотой наперсток Парижа", "Лучшая торговая марка Италии", испанская "Золотая Арка Европы" и огромное количество украинских наград.

Концерн "Voronin" — лидирующее предприятие по пошиву высококачественной мужской одежды, фабрика входит в число мировых лидеров швейной промышленности. Торговая сеть представлена более 80 фирменными магазинами в разных странах — на Украине, в Америке, Европе, России, СНГ.

С 1964 показы коллекций Михаил Воронина демонстрируются в более чем 60 странах мира и всегда вызывают неизменный интерес и широкий резонанс.