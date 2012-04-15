В Сирию прибывают первые 5 наблюдателей ООН в воскресенье (ВИДЕО)

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15 апреля 2012, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

news.sky.com

В Сирию в воскресенье прибудет первая группа военных наблюдателей ООН в составе пяти человек. Об этом сообщил в субботу представитель департамента миротворческих операций Организации объединённых наций.

Остальные 25 наблюдателей прибудут в ближайшие дни.

"АН" писали, что накануне Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции по Сирии. Россия ещё неделю назад согласилась на предложение ООН перевести часть своих наблюдателей с Голланскийх высот в Сирию немедленно.

Миссия наблюдателей отправится в Сирию в соответствии с резолюцией, которая была принята единогласно на заседании Совета Безопасности ООН. Она санкционирует отправку в Сирию передовой группы в составе до 30 невооруженных военных наблюдателей, уполномочивая их "установить связь и взаимодействие со сторонами и начать докладывать о соблюдении режима полного прекращения всеми сторонами вооруженного насилия во всех его формах впредь до развертывания там миссии".

Италия предоставит для нужд миссии наблюдателей в Сирии военный самолет.

"По запросу ООН Италия немедленно предоставила в полное распоряжение самолет ВВС, который может быть использован при первой необходимости для транспортных перевозок, в том числе оборудования, для наблюдателей ООН в Сирии", — сообщил министр иностранных дел Италии Джулио Терци ди Сант'Агата, передает ИТАР-ТАСС. Он уточнил, что самолет дислоцируется на базе ООН в Бриндизи и должен служить для наибольшей эффективности миссии.

Напомним, 12 апреля генсек ООН Пан Ги мун заявил, что после прекращения огня обстановка в Сирии стала более спокойной.

Накануне, 11 апреля госсекретарь США Хиллари Клинтон фактически признала, что президент САР Башар Асад все еще находится у власти благодаря тому, что России удается сдерживать в рамках уважения суверенитета республики всех внутренних и внешних "друзей Сирии". А глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Сирии Валидом Муалленом заявил о том, что ответственность за насилие в Сирии несут не только все разномыслящие силы внутри САР, но и влиятельные зарубежные страны.