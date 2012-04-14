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//В мире

В Вильнюсе в автобусе нашли противотанковую мину

14 апреля 2012, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Вильнюсе в автобусе нашли противотанковую мину

Сегодня около 11.00 мск в прибывшем из Минска в Вильнюс маршрутном автобусе  обнаружили противотанковую мину. Вероятнее всего, что мина была изготовлена в наше время, а не во время Второй мировой войны.


 Мина находилась в сумке в багажном отделении автобуса. Как сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис, сумку хотел забрать молодой человек, гражданин Белоруссии.
Прежде чем отдать посылку, водитель решил проверить, что в ней находится. Увидев это, молодой человек скрылся, после чего водитель вызвал полицию.
Место обнаружения взрывного устройства было оцеплено. Саперы из спецподразделения Aras изъяли из мины взрыватель, сообщает «КП».
Сейчас полиция Вильнюса разыскивает гражданина Белоруссии, подозреваемого в хранении взрывчатки.

НС

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