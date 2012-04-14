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//В мире

Французскую учительницу уволили за размышления на тему смерти Мухаммеда Мера

14 апреля 2012, 19:33 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Французскую учительницу уволили за размышления на тему смерти Мухаммеда Мера

    Учительница французского языка из колледжа в Арьеж была уволена в связи  с выбором  темы  дискуссии   для учеников третьего года обучения (соответствующего возрасту 14-15 лет - авт.) о смерти Мухаммеда Мера, - заявили в пятницу в Академии Тулузы.

 Предлагаемая тема звучала следующим образом: "Хорошо ли было убивать г-на Мера?"

   Напомним, что Мохаммед Мера, гражданин Франции алжирского происхождения, убил с 11 по 19 марта в общей сложности семь человек, включая детей, в Тулузе и Монтобане.

   Как обобщил ректор Академии  Тулузы Оливье Дюгра  "заголовок подразумевает, что убийство человека может быть хорошим делом".

"Я сразу решил приостановить инициативу в качестве меры предосторожности", - сообщил г-н Дюгра  агентству Франс Пресс.

  Кроме того,  учительница  была отстранена от преподавания  в начале апреля. Согласно французскому законодательству, учитель может понести административное наказание. Это может быть выговор или предупреждение, без потери в зарплате. 

  По поводу финального решения администрация решила высказаться по завершению каникул, которые наступили в эти выходные на основной части территории Франции.

 

 

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