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//В мире

Радикальные исламисты распространяют Коран в Германии

14 апреля 2012, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Радикальные исламисты распространяют Коран в Германии

Радикальные исламисты, несмотря на массовую критику, провели в субботу в Германии акцию по распространению Корана в нескольких городах. Тем не менее, акция прошла, по-видимому, в меньшем количестве городов, чем об этом сообщалось ранее в Интернете.

Так бесплатные экземпляры Корана были предложены прохожим на Потсдамской площади в Берлине, в пешеходной зоне Ганновера и в городе Гёппинген земли Баден-Вюртемберг. В Гамбурге, Штутгарте, Карлсруэ и других городах салафитов пока не было замечено.

В Берлине действие вызвало жаркие споры между пешеходами и исламистами. Многие жители брали копии Корана. В местах проведения акций дежурила полиция.

ИЧ

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