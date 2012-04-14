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//В мире

В Сирии нарушено соглашение о прекращении огня

14 апреля 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии нарушено соглашение о прекращении огня

По данным оппозиции, на третий день хрупкого перемирия в Сирии армия снова нанесла удары по городу повстанцев Хомс. В субботу утром в течение часа бомбардировке подверглись два района города. Сообщений об убитых пока не поступало.

Напомним, что в минувший четверг, сирийская армия прекратила огонь, согласно мирному плану Кофи Аннана. Этот план включает в себя шесть пунктов: прекращение огня, вывод войск из городов, право граждан на мирные демонстрации и др. Правительство и повстанцы теперь упрекают друг друга в нарушении соглашения. Совет Безопасности ООН намерен в ближайшее время отправить наблюдателей в Сирию для прояснения ситуации.

Сирийские активисты тем временем обвиняют египетские власти в том, что они отправили корабль с оружием для режима в Дамаске через Суэцкий канал. Корабль взял курс на сирийском порту Тартус. Оружия, вероятно, было поставлено Ираном. Какого-либо официального подтверждения этой информации пока не поступало.

ИЧ

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