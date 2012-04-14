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//В мире

В США сегодня отмечают 100-летнюю годовщину крушения Титаника

14 апреля 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

В США сегодня отмечают 100-летнюю годовщину крушения Титаника

В Соединенных Штатах в субботу, 14 апреля отмечают 100-летнюю годовщину катастрофы Титаника. Знаменитый лайнер ушел под воду в ночь с 14 на 15 апреля 1912г. в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом.

В 2012 году в Лас-Вегасе, Сан-Диего, Хьюстоне и других городах проводятся выставки, на которых представлены предметы, поднятые со дня океана. В Денвере, как ожидается, пройдет концерт, посвященный одному из самых известных выживших пассажиров "Титаника" - "непотопляемой" Маргарет (Молли) Браун, передает Associated Press. 

ЕЛ

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