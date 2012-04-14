Северная Корея может провести подземный ядерный взрыв

//В мире

14 апреля 2012, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты считают, что Северная Корея может провести подземные испытания ядерного оружия. Подобная тактика уже использовалась КНДР после неудач с ракетными пусками в 2006 и 2009 годах.

Ранее КНДР осуществила неудачный запуск метеоспутника - ракета взорвалась после минуты полета. Северная Корея нуждается в "жесте силы", считает президент Корейского экономического института и бывший переговорщик США по корейской ядерной проблеме Джек Притчард. Это нужно властям КНДР чтобы преодолеть разочарование от неудачного запуска, пишет РБК. "Это означает, что с большой степенью вероятности Северная Корея проведет третий раунд ядерных испытаний", - добавил эксперт.