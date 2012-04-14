Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Северная Корея может провести подземный ядерный взрыв

14 апреля 2012, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Северная Корея может провести подземный ядерный взрыв

Эксперты считают, что Северная Корея может провести подземные испытания ядерного оружия. Подобная тактика уже использовалась КНДР после неудач с ракетными пусками в 2006 и 2009 годах. 

Ранее КНДР осуществила неудачный запуск метеоспутника - ракета взорвалась после минуты полета. Северная Корея нуждается в "жесте силы", считает президент Корейского экономического института и бывший переговорщик США по корейской ядерной проблеме Джек Притчард. Это нужно властям КНДР чтобы преодолеть разочарование от неудачного запуска, пишет РБК. "Это означает, что с большой степенью вероятности Северная Корея проведет третий раунд ядерных испытаний", - добавил эксперт.

ЕЛ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…