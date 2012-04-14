В Иерусалиме ждут Чуда схождения Благодатного Огня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня собрались десятки паломников. Собравшиеся ждут чуда сошествия Благодатного огня. Каждый год оно происходит в Великую субботу накануне Пасхи.

В 2012 году праздник светлого Воскресения Христова отмечается 15 апреля. Христиане, встречающие свой величайший праздник - Пасху в храме Гроба Господня в Иерусалиме, становятся свидетелями Чуда схождения Благодатного Огня. Святой свет, Божественный свет, или как принято говорить в России, Благодатный огонь, — великий символ Воскресения Иисуса Христа и великое чудо православных христиан.