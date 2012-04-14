Северная Корея может провести новое ядерное испытание

Пхеньян может провести новое ядерное испытание. Об этом в субботу заявил заместитель министра обороны Японии Сю Ватанабэ. По его словам, ведомство рассматривает возможность, что Северная Корея проведет новое ядерное испытание.

"Мы думаем, что Пхеньян может пойти на такой шаг, чтобы как-то реабилитироваться после запуска спутника, который завершился неудачей", - заявил Ватанабэ. По его словам, "вероятность того, что подобное испытание произойдет незамедлительно - невелика". "Однако нам стоит быть готовым к такому повороту событий в дальнейшем", - подчеркнул заместитель министра, передает ИТАР-ТАСС. Замглавы Минобороны Японии также предположил, что в свете последних событий напряженность на Корейском полуострове может заметно возрасти. «Напряженность на Корейском полуострове может возрасти, если Северная Корея попытается помешать Республике Корея извлечь из моря обломки ракеты», - отметил Сю Ватанабэ.