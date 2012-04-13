Ситуация с распространением Корана в Германии накаляется

Споры по поводу предстоящего распространения Корана в Германии накаляется. Крайне правая партия Германии планирует организовать конкурс «антиисламский мультфильм».

Эта акция напоминает ситуацию, когда в 2005 году были опубликованы карикатуры на Мохаммеда, которые вызвали шкал критики и обвинения со стороны исламского общества. Органы безопасности обеспокоены дальнейшим развитием событий.

Результаты конкурса организаторы планирует выставить в мае перед мечетями. Эксперты по безопасности опасаются агрессии. Министр внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Ральф Йегер сразу же заявил о том, что по возможности необходимо предотвратить этот конкурс.

Публикация 12 карикатур привела к кровавым протестам в 2005 году.

Правительство Германии также обеспокоено сложившейся ситуацией. Органы безопасности будут следить акциями распространения Корана. Эти акции могут быть запрещены, если повлекут за собой беспорядки и конфликты между гражданами.